Мир Єврокомісія планує рекомендувати державам-членам розпочати переговори про вступ з Україною

2023-04-14 08:26

Єврокомісія планує рекомендувати державам-членам розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою.

А Грузії надати кандидатський статус.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, який висвітлює тематику ЄС і НАТО.

"Отже, залишилося 6 місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії", - написав він у Twitter.

В уряді України кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ.

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС. Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".

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