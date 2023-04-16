Политика Javelin, Stinger и ракеты для HIMARS: Пентагон выделил более $215 миллиардов на ускорение производства

2023-04-16 11:35

Министерство обороны США заключило с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne соглашение на 215,6 миллиона долларов на расширение и модернизацию предприятий этой компании.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Деньги пойдут на модернизацию производства на предприятиях Aerojet Rocketdyne, которые и изготавливают данное вооружение. Таким образом Пентагон хочет добиться увеличения скорости производства и поставок Javelin, Stinger и управляемых ракет GMLRS (для HIMARS).

Отмечается, что эта работа была профинансирована программой дополнительных ассигнований для Украины. США предоставили правительству Украины бюджетную поддержку в размере $18 млрд через механизмы Всемирного банка. Дополнительные $4,9 млрд станут доступны в сентябре.

Модернизация завода Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону быстрее пополнять и собственные запасы боеприпасов.

Напомним, мы сообщали, что Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.

Кроме того, несколько дней назад Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине.