Экономика Что будет с курсом доллара в ближайшее время и после завершения войны - прогноз аналитиков

2023-04-19 08:24

Курс доллара в Украине в дальнейшем будет в основном зависеть от хода войны. Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН сообщил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

"После войны, а мы все уверены в нашей победе, нам предстоят положительные изменения. Мы можем закончить войну с курсом, например, в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а потом и 36 за доллар. Объясню почему: предполагается большой приток иностранных инвестиций. Повторюсь, это при условии, если правительство будет проводить адекватную экономическую и налоговую политику, а также у нас будет действовать верховенство закона. Сейчас у нас такого нет, пока есть только шараханье из стороны в сторону, а сама экономическая политика неадекватна. Сейчас нас спасает политика Национального банка и Минфина, неплохо идут монетарные и макроэкономические процессы, а вот налоговая, таможня, поддержка бизнеса — почти на нуле, нет дерегуляции. В такую экономику частный бизнес инвестировать не будет", — отметил он.

По его словам, система нуждается в радикальном очищении от людей, которые проводят неадекватную политику.

"Это агенты влияния россии, которые в этом бесспорно задействованы, а еще коррупционеры, просто идиоты и популисты вместе с ними. Эта "гремучая смесь" блокирует любые серьезные инвестиции в Украину. Наша страна 30 лет была наименее привлекательным государством для инвестиций. Поэтому здесь нам нужна тоже победа над этой "гремучей смесью", как и на фронте. Без этого, к сожалению, успеха не будет, потому что мы и дальше останемся экономическими изгнанниками", — добавил он.

Напомним, курс гривны продолжает снижаться в обменных пунктах по отношению к доллару и евро. Такая тенденция продолжается уже пять дней подряд.

В начале недели курс доллара в продаже поднялся еще на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро поднялся сразу на 15 копеек до 41,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

покупка – 37,55 грн (37,50 – 14 апреля)

продажа – 38,15 грн (38,10 – 14 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка – 40,85 грн (40,70 грн – 14 апреля),

продажа – 41,65 грн (41,50 – 14 апреля) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на сегодня установлен на уровне 40,4174 гривен за евро (+0,1535 гривен).