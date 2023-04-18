Мир Конфликт в Нагорном Карабахе: Премьер Армении озвучил условия мирного соглашения с Азербайджаном

2023-04-18 14:32

Армения и Азербайджан смогут заключить мирное соглашение в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. Об этом сказал армянский премьер-министр Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

"Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий", – сказал он.

Со своей стороны Пашинян заявил, что его страна полностью признает территориальную целостность Азербайджана.

"И мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения", – отметил он.

По словам главы армянского правительства, "очень важно, чтобы были сформированы международные механизмы, гарантирующие мирное соглашение, иначе на следующий день после подписания соглашения может вспыхнуть новая война или произойти новая эскалация".