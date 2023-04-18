Политика Документы Пентагона, которые проникли в сеть, могут оказаться подделкой - Кирби

2023-04-18 22:23

 

Секретные документы Пентагона могут быть поддельными, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на страницу в Twitter журналиста Саймона Атебы.

Детали

Кибри отметил, что "слитые" документы Пентагона могут включать неполную информацию, и даже быть подделкой. Это объясняется тем, они не отражают последние разведданные США.

"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", - добавил Кирби.

Напомним

Согласно скриншотам сообщений, которые просмотрело CNN, документы появились в сети в прошлом месяце на платформе Discord. Сообщения содержат фотографии смятых документов, положенных на журналы и окруженных другими случайными предметами. Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что утечка является "специальной психологической операцией", которая, по его мнению, была организована "Россией и ее союзниками и симпатиками". Он также отрицает наличие солдат НАТО в Украине, о чем вероятно говорится в некоторых "секретных документах".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка".

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