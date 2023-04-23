Мир Китай готовится ворваться в клуб крупнейших ядерных держав мира - NYT

2023-04-23 09:38

Китай находится на пути к значительному расширению своего ядерного арсенала, а Россия приостанавливает действие последнего глобального договора о контроле над вооружениями.

Китай планирует построить ядерный реактор для производства плутония, который можно использовать для изготовления ядерного оружия, в 217 километрах от Тайваня.

Как сообщает The New York Times, российское госпредприятие "Росатом" и китайское Агентство по атомной энергии подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Как стало известно, что за последние месяцы "Росатом" поставил Китаю 25 тонн высокообогащенного урана.

"Эта сделка означает, что Россия и Китай сейчас сотрудничают в проекте, который поможет им в модернизации ядерных вооружений и, по оценкам Пентагона, создаст арсеналы, совокупный размер которых может превзойти арсеналы Соединенных Штатов", - пишет NYT.

Хотя власти Китая заявляют, что реактор будет использоваться лишь в мирных целях, представители Пентагона говорят, что там будет производиться плутоний, который используется в изготовлении ядерного оружия. При этом отмечается, что пока нет никаких свидетельств того, что Китай и Россия вместе работают над созданием оружия или скоординированной ядерной стратегией для противостояния их общему противнику.

Соединенные Штаты сейчас сталкиваются с вопросом, как справиться с трехсторонним ядерным соперничеством, которое переворачивает с ног на голову и вынуждает переосмыслить большую часть стратегии сдерживания, помогавшей так долго избегать ядерной войны между сверхдержавами.

"Экспансия Китая в тот момент, когда Россия развертывает новые виды вооружений и угрожает применить против Украины ядерное оружие на поле боя, является лишь последним примером того, что американские стратеги считают новой, гораздо более сложной эпохой по сравнению с тем, что пережили Соединенные Штаты во время Холодной войны", - пишет NYT.

"Китай находится на пути к значительному расширению своего ядерного арсенала, в то время как Россия приостанавливает действие последнего крупного договора о контроле над вооружениями. Это предвещает новый мир, в котором Пекин, Москва и Вашингтон, скорее всего, станут явными ядерными силами", - добавляет издание.

Тем временем, американские элиты скептически относятся к возможности как-либо повлиять на ситуацию в данный момент. В последние недели американские официальные лица высказывались почти фаталистически в отношении возможности ограничения наращивания потенциала Китая.

"Вероятно, мы не сможем сделать ничего, чтобы остановить, замедлить, сорвать, пресечь или разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую они планировали на следующие 10-20 лет", - приводит NYT слова генерала Марка Милли.

Лидер Китая Си Цзиньпин не скрывает своих планов по расширению. А по данным ежегодного опроса Федерации американских ученых, в настоящее время у Китая около 410 ядерных боеголовок. В последнем отчете Пентагона о китайских вооруженных силах, опубликованном в ноябре, говорится, что количество боеголовок может возрасти до 1000 к концу десятилетия и до 1500 примерно к 2035 году, если нынешние темпы сохранятся.

NYT пишет, что в Конгрессе США ведутся дискуссии о том, требует ли ожидаемое расширение ядерного арсенала Китая совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного арсенала после истечения срока действия Договора СНВ-3, чтобы он мог противостоять объединенным российско-китайским силам, скоординированно применяемым против Соединенных Штатов. Другие же называют это чрезмерной реакцией.

Си Цзиньпин вряд ли согласится на замедление роста ядерного арсенала Китая до тех пор, пока он не приблизится по количеству к США и России. В октябре на съезде Коммунистической партии Киая он заявлял, что его страна должна "создать сильную систему стратегического сдерживания".

"Усиление напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, по-видимому, укрепило мнение Си о том, что Китай должен противостоять "всестороннему сдерживанию", в том числе с помощью более мощных средств ядерного устрашения", - пишет NYT.

Издание отмечает, что "самой большой рекламой" амбиций Китая стали три огромных поля ракетных шахт, строящихся на его засушливых северных просторах. В общей сложности в шахтных полях может разместиться до 350 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых может быть оснащена несколькими боеголовками.

Ранее Китай преимущественно хранил свои ракеты отдельно от ядерных боеголовок, а это означает, что Вашингтон мог быть заранее предупрежден, если Пекин когда-либо задумал бы эскалацию. И это даст время для дипломатии. А новые твердотопливные ракеты, которые, вероятно, будут установлены в шахтах, скорее всего, будут соединены со своими боеголовками, что сократит время, необходимое для их запуска, говорит профессор Массачусетского технологического института Тейлор Фравел.

Китай также укрепляет свою "триаду" (три способа запуска ядерного оружия, - с суши, моря и воздуха) аналогично тому, как Соединенные Штаты и Советский Союз сделали свои атомные угрозы почти неуязвимыми во время холодной войны. Например, китайский военно-морской флот работает над новым поколением подводных лодок для запуска ракет, заменяющих нынешние, которые настолько шумные, что американским силам не составляет труда их отследить.

В Вашингтоне опасаются, что Си Цзиньпин усвоил урок из ядерных угроз Путина и может пустить в ход свое новое оружие в потенциальном конфликте за Тайвань.

Ядерные угрозы России

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин пресек ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что применение этого типа оружия "нельзя допустить" в контексте войны против Украины. По его словам, важно обеспечить защиту гражданского населения.

Перед этим Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, а строительство хранилищ закончат к 1 июля. В свою очередь, в США заявили, что не видят признаков размещение такого оружия на белорусской территории.

Сами же Соединенные Штаты 11 апреля начали учения по ядерному сдерживанию в рамках инциативы Global Thunder 23.