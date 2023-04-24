Доллар и евро в Украине снова подорожали - официальный и реальный курс валют на сегодня

Гривна продолжает терять позиции на наличном рынке и дешеветь по отношению к основным валютам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка , 24 апреля.
Сегодня в обменных пунктах курс доллара в продаже вырос на 5 копеек, до 38,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек, до 41,90 гривны за евро.
На наличном рынке средний курс доллара составляет:
Средний курс евро составляет:
Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время, курс евро на 24 апреля несколько вырос и составляет сегодня 40,1505 грн за евро (+0,0841 грн).