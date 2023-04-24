Экономика Доллар и евро в Украине снова подорожали - официальный и реальный курс валют на сегодня

2023-04-24 12:28

Гривна продолжает терять позиции на наличном рынке и дешеветь по отношению к основным валютам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка , 24 апреля.

Сегодня в обменных пунктах курс доллара в продаже вырос на 5 копеек, до 38,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек, до 41,90 гривны за евро.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:





покупка – 37,75 грн (37,70 – 21 апреля)

продажа – 38,35 грн (38,30 – 21 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка – 41,10 грн (41,05 грн – 21 апреля),

продажа – 41,90 грн (41,85 – 21 апреля) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время, курс евро на 24 апреля несколько вырос и составляет сегодня 40,1505 грн за евро (+0,0841 грн).