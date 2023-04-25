Курс гривны укрепился после недели спада - доллар и евро снова начали дешеветь

Курс гривны заметно укрепился в обменных пунктах после понижения в течение недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка во вторник, 25 апреля.
Сегодня курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 41,85 гривны за евро.
На наличном рынке средний курс доллара составляет:
Средний курс евро составляет:
Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 25 апреля несколько вырос и составил 40,2291 грн за евро (+0,0786 грн).