Экономика Курс гривны укрепился после недели спада - доллар и евро снова начали дешеветь

2023-04-25 13:47

Курс гривны заметно укрепился в обменных пунктах после понижения в течение недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка во вторник, 25 апреля.

Сегодня курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 41,85 гривны за евро.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

покупка – 37,60 грн (37,75 – 24 апреля)

продажа – 38,20 грн (38,35 – 24 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка – 41,05 грн (41,10 грн – 24 апреля),

продажа – 41,85 грн (41,90 – 24 апреля) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 25 апреля несколько вырос и составил 40,2291 грн за евро (+0,0786 грн).