Политика Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿

2023-04-26 22:31

 

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отсутствовала на заседании Совета безопасности ООН в понедельник, поскольку "не хотела слушать ложь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, который председательствовал на встрече.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники в немецких дипломатических кругах.

Собеседники издания заявили, что Лавров хочет устроить в Совете безопасности "дела как всегда" (business as usual), а Россия тем временем со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины.

Бербок отвергла приглашение и вместо этого занялась спасением немецких граждан из Судана.

Немецкие дипломаты сказали, что они "недоступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр".

Лавров на заседании обвинил Запад в, якобы, желании заменить Устав ООН против воли остального мира. Также он в очередной раз рассказал о "нацистах в Киеве" и обвинял во всем США.

Напомним, Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.

subscriber subscriber

Еще по теме

США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН

2023-04-24 15:39

Генсек ООН "в ужасе" от казни украинского военного роССиянами

2023-04-13 18:46

"Хуже ИГИЛ". Кулеба призвал выгнать роССию из Совбеза ООН после видео с казнью военного

2023-04-12 19:28

Турция призвала реформировать Совбез ООН – подробности

2023-04-05 22:34

Еще новости в разделе "Политика"

Президент ЮАР отрицает желание страны отказаться от Римского статута

2023-04-26 23:05

Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿

2023-04-26 22:31

Шольц пригласил премьер-министра Китая в Берлин: в Bloomberg назвали цель визита

2023-04-25 16:48

В МИД отреагировали на заявления Венгрии о "разрешении роССии" на вступление Украины в НАТО

2023-04-25 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Президент ЮАР отрицает желание страны отказаться от Римского статута 2023-04-26 23:05
Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿ 2023-04-26 22:31
Шольц пригласил премьер-министра Китая в Берлин: в Bloomberg назвали цель визита 2023-04-25 16:48
В МИД отреагировали на заявления Венгрии о "разрешении роССии" на вступление Украины в НАТО 2023-04-25 16:05