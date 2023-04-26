Политика Президент ЮАР отрицает желание страны отказаться от Римского статута

2023-04-26 23:05

Канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы опровергла заявление главы государства об отказе от Римского статута.

Об этом сообщает пресс-служба президента ЮАР.

«В правящей партии Африканский национальный конгресс неверно высказались. Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписателем Римского статута. Это разъяснение следует за ошибкой в высказываниях во время брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК», — сообщили в канцелярии.

Власти ЮАР заверили, что будут придерживаться юрисдикции Международного уголовного суда.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правящая партия хочет вывести страну из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.