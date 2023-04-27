Экономика Доллар в Украине продолжает дешеветь, а евро укрепляется - официальный и реальный курс валют

2023-04-27 14:29

Сегодня в обменных пунктах курс доллара в продаже упал еще на 5 копеек – до 37,95 гривень за доллар. Но курс евро поднялся на 5 копеек – до 41,75 гривны за евро.

Украинская национальная валюта дорожает по отношению к доллару уже третий день.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

  • покупка – 37,35 грн (37,40 – 26 апреля),
  • продажа – 37,95 грн (38,00 – 26 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка – 40,95 грн (40,90 грн – 26 апреля),
  • продажа – 41,75 грн (41,70 – 26 апреля) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 апреля ускорил рост и теперь составляет 40,3918 грн за евро (+0,1060 грн).

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Экономика

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