Доллар в Украине продолжает дешеветь, а евро укрепляется - официальный и реальный курс валют

Сегодня в обменных пунктах курс доллара в продаже упал еще на 5 копеек – до 37,95 гривень за доллар. Но курс евро поднялся на 5 копеек – до 41,75 гривны за евро.
Украинская национальная валюта дорожает по отношению к доллару уже третий день.
На наличном рынке средний курс доллара составляет:
Средний курс евро составляет:
Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 апреля ускорил рост и теперь составляет 40,3918 грн за евро (+0,1060 грн).