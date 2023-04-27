Политика В кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си

2023-04-27 18:48

 

В Кремле прокомментировали недавний разговор президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

Источник: российский Интерфакс и РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге

Прямая речь: "Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога".

Детали: На вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Си Цзиньпин вопрос возвращения границ Украины 1991 года во время последнего визита Си в Москву, Песков ответил: "Об этом речи не шло".

Зеленский после разговора с Си Цзиньпином подчеркнул, что не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, Украина вернуть свои территории в границах 1991 года.

Кроме того, Пескова спросили, известно ли ему об "общих точках соприкосновения", которые, по словам Зеленсокго, были найдены после разговора с Си.

Он ответил, что "известно", так как эта информация "неоднократно излагалась и Зеленским, и китайскими партнерами, публично озвучивались все основные параметры этих планов".

Песков добавил, что новые контакты между Путина и Си пока не планируется.  

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