Политика Анджей Дуда заявил, что Варшава заинтересована в безоговорочной победе Украины

2023-05-03 09:35

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава заинтересована в том, чтобы Киев дал отпор москве, и именно поэтому оказывает военную помощь.

Цитату из интервью польского лидера TVP опубликовала в Twitter его канцелярия.

"Я преследую интерес Республики Польша, и он состоит в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Именно поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, мы завоевали авторитет на международной арене благодаря чрезвычайному жесту со стороны поляков", - отметил Дуда.

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