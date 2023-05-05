Политика Макрон хоче влітку посадити Україну та рф за стіл перемовин із залученням Китаю

2023-05-05 11:34

Еманюель Макрон хоче влітку посадити Україну та рф за стіл перемовин. Просить допомоги Китаю, - Bloomberg

Як зазначається, французький лідер доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонне працювати з головним дипломатом, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів між рф та Україною.

Французька стратегія передбачає, що переговори відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре. При цьому багато країн скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником.