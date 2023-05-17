Экономика Курс валют в Украине: гривна укрепилась, а доллар и евро продолжают дешеветь

2023-05-17 12:28

Курс гривны продолжает укрепляться на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Курс доллара в продаже упал на 5 копеек - до 37,70 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

покупка - 37,25 грн (37,25 - 15 мая)

продажа - 37,75 грн (37,75 - 15 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 40,60 грн (40,70 грн - 15 мая),

продажа - 41,30 грн (41,40 - 15 мая) за евро.

Официальный фиксированный курс НБУ составляет 36,5686 гривны за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро несколько снизился - 39,7702 гривны за евро (-0,0585 гривны).