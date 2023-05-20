Политика У нас с путиным особые отношения - Эрдоган

2023-05-20 12:03

Запад "придерживается не слишком сбалансированного подхода к такой стране, как Россия", считает турецкий лидер.

За неделю до второго тура выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN заявил, что его страна имеет положительные отношения с Россией и санкции против нее вводить не собирается.

"Россия и Турция полезны друг другу во всех возможных сферах", - сказал он, подчеркнув, что его собственные "особые отношения" с президентом России Владимиром Путиным углубляются.



По мнению Эрдогана, Запад нуждается в "очень сбалансированном подходе" к такой стране, как Россия.



Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против РФ, как это сделали западные страны.



Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента. Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 44,88%. Второй тур выборов президента состоится 28 мая.