Политика У нас с путиным особые отношения - Эрдоган

2023-05-20 12:03

 

Запад "придерживается не слишком сбалансированного подхода к такой стране, как Россия", считает турецкий лидер.

За неделю до второго тура выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN заявил, что его страна имеет положительные отношения с Россией и санкции против нее вводить не собирается.

"Россия и Турция полезны друг другу во всех возможных сферах", - сказал он, подчеркнув, что его собственные "особые отношения" с президентом России Владимиром Путиным углубляются.

По мнению Эрдогана, Запад нуждается в "очень сбалансированном подходе" к такой стране, как Россия.

Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против РФ, как это сделали западные страны.

Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента. Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 44,88%. Второй тур выборов президента состоится 28 мая.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выборы в Турции: Эрдоган и Киличдароглу не смогли победить - страну ждет второй тур

2023-05-15 12:28

За три дня до выборов в Турции Эрдоган проигрывает главному оппоненту

2023-05-11 17:37

Британская разведка высмеяла путинский парад к 9 мая

2023-05-10 16:48

Шарль Мишель: мы сбили путина и кремль с толку

2023-05-08 21:43

Еще новости в разделе "Политика"

У нас с путиным особые отношения - Эрдоган

2023-05-20 12:03

Зеленский признал, что выборов осенью в Украине не будет, если война не закончится

2023-05-19 18:28

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии

2023-05-19 11:34

Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине

2023-05-18 20:04
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У нас с путиным особые отношения - Эрдоган 2023-05-20 12:03
Зеленский признал, что выборов осенью в Украине не будет, если война не закончится 2023-05-19 18:28
Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Японии 2023-05-19 11:34
Лидеры G7 обсудят идею международного мирного саммита по Украине 2023-05-18 20:04