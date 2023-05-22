Политика На Одещині за сприяння високопосадовців КМУ готують рейдерське захоплення стратегічного морського порту Ізмаїл

2023-05-22 22:17

Сьогодні на Одещині готують конкурс з надання у концесію ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт». Як повідомили нашому кореспонденту працівники ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», їм стала відома інформація про підготовку до втілення корупційної схеми заволодіння державною власністю у позаконкурентний, тіньовий спосіб. Попри намагання нашої держави, яка виборює у війні своє право бути частиною цивілізованої європейської спільноти, працівники підприємства стверджують, що готуються умови для передачі в концесію ДП «ІЗМ МТП» на замовлення групи «Рісойл». Основними бенефіціарами оборудки є засновники корпорації Шота Хаджішвілі та Олександр Мінов.

Ця група діє за раніше відпрацьованою сумнівною, з ознаками злочинності, схемою взяття в концесію морських портів. Відомо, що 2021 року у непрозорий спосіб, використовуючи незаконні лобістські інструменти, група «Рісойл» отримала в концесію ДП «Херсонський морський торговельний порт», — кажуть на підприємстві.

Як кажуть працівники Ізмаільського порту, саме заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков безпосередньо, надає письмові команди керівнику ДП «ІЗМ МТП» з укладання договору про конфіденційність із ТОВ «Контейнер Логістикс» (ЄДРПОУ: 44022222). Це афілійована юридична особа з бенефіціарами «Рісойл» Шота Хаджішвілі та Олександром Міновим.

Наступним кроком, розповів нам на умовах анонімності працівник порту, після підписання договору про конфіденційність, ця юридична особа виступить Замовником аудиту підприємства, на основі якого буде розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту концессії.

А, отже, ТОВ «Контейнер Логістикс», як замовник зазначених робіт, матиме перевагу перед іншими учасниками процесу, який має бути прозорим та відкритим для всіх учасників, відповідно до норм законодавства Європейського Союзу.

Президенту України Володимиру Зеленському варто було б поставити завдання відповідним силовим структурам щодо втручання Держави у цю, відверто тіньову, схему що має ознаки корупційного замовлення. На їхню думку, оборудка завдасть збитків бюджету, який недоотримає кошти від відкритого конкурсу цінових пропозиції. А ці гроші вкрай необхідні сьогодні для оборони України.