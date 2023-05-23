Экономика В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда

2023-05-23 13:35

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Его представители оценят прогресс украинских властей в выполнении условий программы, сообщает Укринформ во вторник, 23 мая.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня с представителями властей Украины обсуждение мер в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

В центре внимания миссии будет оценка прогресса властей Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом, в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

Напомним, 31 марта правление МВФ утвердило четырехлетнюю программу для Украины на сумму $15,6 млрд. Она является частью крупного пакета поддержки стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы. Это первый крупный кредит, одобренный МВФ для страны, участвующей в активном военном конфликте.

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Экономика

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда 2023-05-23 13:35
Курс валют в Украине: гривна укрепилась, а доллар и евро продолжают дешеветь 2023-05-17 12:28
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Нафтогаз Украины принял смелое решение по тарифам - до мая 2024 года будем платить... 2023-05-05 08:26