Экономика Украина в четвертый раз получила 1,5 млрд евро от ЕС: что за программа и куда пойдут деньги

2023-05-23 21:26

 

Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

О перечислении средств сообщила на брифинге в Брюсселе заявила спикер Еврокомиссии Дана Спинант. "Эта помощь позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией во время войны против Украины", – отметила Спинант.

Это уже четвертый транш в рамках макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год. Третий транш Украина получила 25 апреля. А первые два были переведены одновременно, в начале 2023 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напоминала, что, помимо денежной поддержи, европейские средства способствуют реформам в Украине. В частности, речь идет об "эффективном управлении", отмечала она.

Средства выделены в рамках рекордного пакета помощи на 18 млрд евро. Его утвердили на весь 2023 год. Таким образом, Украина прогнозируемо получает от Европы по 1,5 млрд евро в месяц.

Эти деньги Украина не может тратить исключительно по своему усмотрению, в том числе их нельзя выделять на финансирование ВСУ. Средства должны пойти:

 - на неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;

- восстановление критически важной инфраструктуры;

- начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Все 18 млрд евро – это серия долгосрочных кредитов с высокой скидкой. Срок возвращения – до 35 лет, начиная с 2033 года. При этом предполагается, что проценты по кредитам вместо Украины покроют страны ЕС.

 

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