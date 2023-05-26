Политика Молдова заарештує путіна, якщо він приїде до країни, - президент Майя Санду

2023-05-26 11:34

В інтерв'ю вона нагадала, що країна підписала угоду Міжнародного кримінального суду та виконає це рішення.

На рашці уже відреагували. Заступник голови міжнародного комітету Радфеда Джабаров заявив, що «у СК РФ є всі підстави порушити стосовно президента Молдови Майї Санду кримінальну справу за фактом висловленої загрози арешту Путіна і оголосити її в міжнародний розшук».

Санду також заявила, що зараз Молдові нічого не загрожує, оскільки війна, розпочата Росією, далеко від кордонів країни.

«Зараз немає ризику військового вторгнення для Республіки Молдова завдяки Україні, яка тримає російську армію подалі від наших кордонів. Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нашим інститутам вдалося захистити країну, ми стаємо більш стійкими. Багато років ми бачили, що Росія намагалася шантажувати нашу країну, використовуючи енергію», — зазначила президент Молдови.