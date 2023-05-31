Политика "Шутку оценил!" - президент Казахстана отреагировал на предложение союза с рф и беларусью

2023-05-31 14:31

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не потребує вступу до так званої союзної держави росії та білорусі а також не має жодного бажання мати ядерну зброю.

Раніше самопроголошений президент білорусі лукашенко запропонував Казахстану вступити до союзної держави, а також отримати ядерну зброю.

«Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, насамперед – Євразійський економічний союз. Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів», – сказав Токаєв.