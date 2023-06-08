Экономика Впервые за долгое время доллар укрепился - официальный и реальный курс валют на сегодня

2023-06-08 15:37

В обменных пунктах Украины приостановилось падение курса доллара. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине не изменился и составляет 37,30 гривен в продаже. Курс евро также остался на уровне 40,35 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,80 гривен, евро - 39,65 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 грн за доллар. В то же время официальный курс евро на 8 июня составляет 39,1851 гривны за евро (+0,1335 гривен).

Напомним, по итогам мая международные резервы Украины выросли на 3,8% до 37,3 млрд долларов и обновили максимум за 11 лет.

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