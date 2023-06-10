Политика Си Цзиньпин поддержал африканский "мирный план"

2023-06-10 13:05

 

Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине и их намерение посетить Киев и Москву в поисках политического урегулирования "кризиса".

Об этом заявило министерство иностранных дел Китая.

В дипломатическом ведомстве рассказали, что в ходе обмена мнениями по поводу "украинского кризиса" Рамафоса отметил, что Южная Африка поддерживает позиционный документ Китая относительно политического решения "кризиса" и надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.

Президент ЮАР также сообщил о намерении мирной делегации лидеров шести африканских стран, включая Южную Африку, посетить Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".

Лидер Китая, со своей стороны, отметил последовательную позицию его страны относительно "кризиса в Украине" и готовность и дальше содействовать ее политическому урегулированию и решению путем диалога.

"Очень хорошо, что господин президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров", - сказал Си, которого цитирует МИД Китая.

Напомним, 16 мая президент ЮАР Рамафоса заявил, что Зеленский и Путин согласились принять мирную делегацию переговорщиков из Африки. В Офисе Президента подтвердили эту информацию. В Белом доме подчеркнули, что любые мирные инициативы сначала должна одобрить Украину.

По данным Reuters, мирный план африканских лидеров предусматривает переговоры с Россией даже без вывода с территории Украины оккупационных войск.

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