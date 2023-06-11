Политика "Уже умерла": Подоляк жестко раскритиковал ООН

2023-06-11 13:15

ООН лишилась возможности играть роль, для которой она, собственно, создавалась, считает Подоляк.

ООН, которая должна обеспечить глобальную безопасность, больше не работает.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freedom.

"ООН сегодня играет роль промоутера пропагандистских концепций Российской Федерации, тех стран, которые ведут себя крайне агрессивно и хотят промоутировать свои позиции на Латинскую Америку, Африку, глобальный Юг в целом, иметь рычаг информационного влияния. Бесспорно, это не устраивает. У нас всегда будет площадка, которая не будет выполнять собственные уставные документы. В Уставе ООН четко записано — страна-агрессор должна быть названа агрессором со следующими юридическими фиксациями", — сказал он.

Подоляк убежден, что членство России как страны, начавшей неспровоцированную войну в Украине, должно быть остановлено.

"Если ООН демонстративно не останавливает членство России и дает ей право председательствовать в Совбезе, таким образом ООН прямо вам говорит в лицо: "Смотрите, а мы за то, чтобы вас убивали, вырезали, крылатыми ракетами атаковали. Главное нам — получить очередной грант, который позволит ездить по миру и заниматься барыжничеством". Вот так это действительно выглядит. Здесь есть самое черное и белое. Но ООН уже умерла", — добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщиться к спасению людей на оккупированной части Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС.

Глава государства призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шокирован заявлениями международных организаций.

"Мы не получили ответа. Я в шоке", — приводит Bild слова Зеленского.

В Офисе президента Украины также жестко раскритиковали ООН за реакцию на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области произошел потоп.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что подрыв Каховской ГЭС "ранее" рассматривать как военное преступление. Однако через несколько дней в организации объяснили, почему не поехали сразу спасать херсонцев после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что в апреле этого года Россия в течение месяца по принципу ротации председательствовала в Совбезе ООН, несмотря на то, что 141 страна осудила ее агрессию против Украины.

Организация уже не один год становится объектом критики по ряду причин. В 2020 году в условиях многочисленных конфликтов, растущего политического напряжения, коронавирусной пандемии и экономических сложностей, голода и бедности появляется все больше вопросов об эффективности и, главное, актуальности роли организации.