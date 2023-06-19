Политика Встреча Энтони Блинкена с Си Цзиньпином: сегодня стороны в Пекине сумели договориться

2023-06-19 14:31

В Пекине проходит встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщают агентства Синьхуа и Bloomberg .

"Я надеюсь, что благодаря этому визиту, господин министр, вы внесете более положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", – сказал Си американскому дипломату, согласно заявлению МИД Китая.

Лидер КНР также заявил, что "стороны также добились прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам, и это очень хорошо".

По мнению Си, взаимодействие между государствами должно основываться на взаимном уважении, и он надеется, что визит Блинкена стабилизирует связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним, Энтони Блинкен – самый высокий чиновник США, посетивший Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена, и первым госсекретарем, совершившим эту поездку за пять лет. Его визит может стать началом нового раунда переговоров высокопоставленных чиновников США и Китая, возможно, включая встречу Си и Байдена в ближайшие месяцы.

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Политика

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