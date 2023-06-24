Мир Самолет семьи лукашенко приземлился в Турции

2023-06-24 15:30

Самолет семьи белорусского правителя александра лукашенко сегодня утром приземлился в Турции, сообщает в субботу белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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"Самолет семьи лукашенко в 5 утра приземлился в Турции. Правительственный бизнес-джет EW-301PJ, который в 00:01 вылетел из MSQ, в 5:15 утра приземлился в турецком Бодруме", - указывает мониторинговая группа в Telegram.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что туда самолет летает довольно часто, "а используют его также и Виктор, и Дмитрий Лукашенко".