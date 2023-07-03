Политика Шольц назвал необходимое условие для вступления Украины в НАТО

2023-07-03 20:48

 

Членство Украины в Североатлантическом Альянсе возможно после окончания войны, которую развязала Россия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия — разрешения всех территориальных споров.

Об этом он сказал в воскресенье, 2 июля, на традиционном интервью телеканалу ARD.

При этом глава немецкого правительства отметил, что ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности нашего государства.

"Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие", — подчеркнул Шольц.

Главный дипломатический советник Игорь Жовква заявил, что Киев ожидает положительного ответа на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе относительно заявки на членство в НАТО, которую Украина подала 30 сентября прошлого года.

Президент Владимир Зеленский намерен посетить саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако при условии, что Украина получит удовлетворительный результат.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не пойдет на территориальные уступки стране-агрессорке, даже если это позволит присоединиться к НАТО.

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