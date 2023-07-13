Экономика Гривна заметно дешевеет второй день подряд - официальный и реальный курс валют на сегодня

2023-07-13 14:29

Гривна второй день подряд заметно дешевеет по отношению к евро на наличном рынке, в то время как курс доллара стабилен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка в четверг, 13 июля.

Так, по состоянию на 13 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,40 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,45 гривен. Вчера евро подорожал на 10 копеек.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 грн, евро по 40,75 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 13 июля вырос и теперь составляет 40,2803 гривны за евро (+0,1133 гривны).

Напомним, на прошлой неделе НБУ впервые за месяц снизил продажу долларов - до 472 млн долларов. С начала текущего года регулятор продал на межбанке около 13 млрд долларов.

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Экономика

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2% НАЛОГ ДЛЯ БИЗНЕСА БУДЕТ ТОЛЬКО ДО 1 АВГУСТА, НО ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ СОХРАНИТСЯ 2023-07-10 10:27
Пересчет пенсий в июле 2023 года: кому прибавят от 100 до 1000 гривен 2023-07-09 16:30
Экспорт ІТ-услуг из Украины за месяц увеличился на 9,5% и составил 590 миллионов долларов 2023-07-07 15:37