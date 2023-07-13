Политика В Україні попри санкції працює клон онлайн-казино Parimatch

2023-07-13 20:27

Попри те, що букмекерська контора Parimatch перебуває під санкціями, у мережі активно рекламується його клон «BuddyBet», який відкрито пов’язує себе з Parimatch та обіцяє витягнути кошти які застрягли на рахунках РМ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Плінський.

Журналіст, який відомий своєю активною боротьбою з нелегальними букмекерами і онлайн-казино, розповів, що отримав від одного з підписників повідомлення з пропозицією звернути увагу на діяльність «BuddyBet». З`ясувалося, що клон РМ працює без жодних проблем.

“У випадку з фактично клоном «Parimatch» все працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється, - констатував Плінський.

Журналіст розповів, що заради експерименту зайшов на сайт, зареєструвався і через карту «Монобанк» легко поповнив рахунок на 150 грн. У квитанції, яку отримав новий користувач, зазначили, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED яка розташована у столиці Кенії Найробі.

Поцікавившись у банку, куди та за що пішли гроші, з`ясувалося, що їх провели за кодом 8299 «Послуги догляду за дитиною».

“Чистої води злочинний «міскодинг». (Зміна коду платежу коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінюють і вони йдуть як за послуги або товари)”, - констатував Плінський.

У своєму дописі журналіст затегав Monobank, Національний банк України та MasterCard і попросив пояснити, чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу «BuddyBet» в нас працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виводу грошей з України за кордон. Однак жодна з установ поки не коментує ситуацію.

На історію з «BuddyBet» також мали б відреагувати віцепрем`єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий. Принаймні, від них дуже хотілося би почути, на яких законних підставах (якщо такі взагалі є) працює клон Parimatch та чи отримали вони ліцензію на свою діяльність. І якщо «BuddyBet» - це той самий Parimatch лише перефарбований, то чи може взагалі отримувати ліцензію компанія, яка перебуває під санкціями. Навіщо тоді взагалі оця видимість боротьби з букмекерськими конторами та нелегальними онлайн-казино, якщо вони без проблем функціонують на українському ринку.

Нагадаємо, Parimatch (ТОВ «Паріматч») — бренд міжнародної холдингової компанії «Parimatch», яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представник бренду в Україні — компанія «Parimatch Ukraine». У березні 2023 року на холдингову компанію було накладено санкції, після чого її діяльність в Україні було припинено.У квітні компанія звільнила половини штату (1100 працівників) з українських офісів

Відповідно до розслідування СБУ у 2023 році, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації, а у холдинг компанії входили юридичні особи з РФ, які здійснювали господарську діяльність на території окупованого Криму. Відповідно кошти що надходили на російські та офшорні рахунки букмекера спонсорували країну-агресора. Під час розслідування також було виявлено, що у відмиванні гральних коштів Parimatch брали участь Ibox Bank та ТОВ «Фінансова компанія Лео». Зокрема вони застосовували технологію міскодингу — вигляд шахрайства, при якому код торговця не відповідає виду діяльності бізнесу. Діяльність «Лео» та Ibox дала можливість отримувати тіньовий прибуток понад 2,5 млрд гривень на рік.