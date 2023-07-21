Мир Джордж Клуни публично призвал страны Запада уничтожить ЧВК Вагнер

2023-07-21 19:31

Голливудский актер Джордж Клуни, являющийся сопрезидентом фонда The Sentry, борющимся со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке, призвал западные страны объединиться, чтобы ликвидировать ЧВК Вагнер. Об этом он написал в колонке для журнала The Economist.

По его словам, Вагнер был одной из самых успешных внешнеполитических инициатив россии за последнее десятилетие.

Группа позволила рф расширить свое влияние на нестабильные государства, особенно в Африке, продвигая свои экономические интересы, часто насильственными методами. Группа активно действовала в Центральноафриканской Республике, там боевики создали инструкцию по захвату правительства, используя простую операцию: защиту режима в обмен на полезные ископаемые.

Таким образом, Вагнер приватизировал минеральные богатства страны, получив плату в виде золота и бриллиантов.

Кроме того, он отметил, что стратегия Вагнера заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая очевидцев и убивая гражданских, включая женщин и детей.

"Сотрудники фонда The Sentry опросили находившихся в подчинении Вагнера солдат и ополченцев - они рассказали, что их учили пытать: отрезать руки и ноги, вырывать ногти, душить и сжигать людей заживо. Эта стратегия, применявшаяся в различных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах отвечает интересам россии по нескольким направлениям. Сравнительно небольшое количество наемников позволяет дешево расширить влияние страны, а российское правительство может отрицать свою причастность", - написал кинематографист.

Джордж Клуни также назвал ЧВК вирусом, который следует уничтожить. Для этого он предложил миру усилить санкции против юристов, финансистов и других сотрудничающих с вагнеровцами людей.

"США, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении Вагнера к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию для ликвидации бизнес-империи группы. Нужно вводить санкции против поддерживающих Вагнера, включая юристов и финансистов. Международное сообщество должно предоставить приоритет судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Есть много нереализованных обещаний относительно тех, кто извлекает выгоду из ограблений Вагнера: от компаний, владеющих шахтами, до посредников в соседних государствах, странах Персидского залива и на россии", – резюмировал он.