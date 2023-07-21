Спорт Почему на самом деле Тайсон Фьюри отказывается от боя против Александра Усика

2023-07-21 16:31

Тайсон Фьюри сейчас думает только о деньгах и именно поэтому отказывается проводить поединок против Александра Усика. Об этом сообщил бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч.

По словам легендарного британского спортсмена, он разговаривал со своим соотечественником. Во время беседы обладатель титула WBC в супертяжелом весе открыто признался, что согласился на поединок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну из-за внушительного гонорара.

Фьюри за бой с камерунцем заработает больше, чем если выйдет в ринг с Александром Усиком.

"Это все ради денег. Это самый большой бой в супертяжелом весе" - вот что мне сказал Фьюри. Я спросил: "Тебе заплатят за этот поединок больше, чем за любой другой поединок, на который ты мог бы дать согласие? Этот поединок поболее, чем бой с Александром Усиком?"

Он ответил: "Да, этот бой побольше. Мне заплатят больше, чем я бы получил за поединок с Усиком", - приводит слова Фроча Boxing News 24.