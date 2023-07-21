Спорт Почему на самом деле Тайсон Фьюри отказывается от боя против Александра Усика

2023-07-21 16:31

Тайсон Фьюри сейчас думает только о деньгах и именно поэтому отказывается проводить поединок против Александра Усика. Об этом сообщил бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч.

По словам легендарного британского спортсмена, он разговаривал со своим соотечественником. Во время беседы обладатель титула WBC в супертяжелом весе открыто признался, что согласился на поединок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну из-за внушительного гонорара.

Фьюри за бой с камерунцем заработает больше, чем если выйдет в ринг с Александром Усиком.

"Это все ради денег. Это самый большой бой в супертяжелом весе" - вот что мне сказал Фьюри. Я спросил: "Тебе заплатят за этот поединок больше, чем за любой другой поединок, на который ты мог бы дать согласие? Этот поединок поболее, чем бой с Александром Усиком?"

Он ответил: "Да, этот бой побольше. Мне заплатят больше, чем я бы получил за поединок с Усиком", - приводит слова Фроча Boxing News 24.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова переносится на неопределенный срок

2023-06-30 17:32

Диллиан Уайт обвинил промоутера Джошуа в мошенничестве и отказался от боя

2023-06-29 10:27

Тайсон Фьюри заявил, что готов провести сразу два боя за один вечер

2023-06-16 10:27

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

2023-06-05 18:26

Еще новости в разделе "Спорт"

Ставший ненужным МЮ опытный защитник Гарри Магвайр может перейти в Челси

2023-07-21 18:28

Почему на самом деле Тайсон Фьюри отказывается от боя против Александра Усика

2023-07-21 16:31

Из венгерского Ференцвароша с позором вышвырнули российского тренера

2023-07-21 13:30

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб

2023-07-10 15:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Ставший ненужным МЮ опытный защитник Гарри Магвайр может перейти в Челси 2023-07-21 18:28
Почему на самом деле Тайсон Фьюри отказывается от боя против Александра Усика 2023-07-21 16:31
Из венгерского Ференцвароша с позором вышвырнули российского тренера 2023-07-21 13:30
Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб 2023-07-10 15:39