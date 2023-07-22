Мир Китай начал бурить самые глубокие в мире скважины в погоне за природными ресурсами

2023-07-22 11:30

Китайские инженеры начали бурение сверхглубоких скважин, поскольку страна активизирует поиски природных ресурсов, спрятанных на глубине более 10 километров под землей.

Детали

Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, китайские инженеры начали бурение новой сверхглубокой скважины в 10 520 метров в бассейне Сычуань на юго-западе Китая. Этот регион является основным районом добычи газа, и инженеры ожидают найти там запасы природного газа, говорится в сообщении.

Это сообщение появилось через несколько недель после того, как Китай начал бурение еще одной сверхглубокой скважины, которая, по плану, должна углубиться еще дальше вглубь Земли до запланированной глубины 11 100 метров. Этот проект расположен в Таримском бассейне в северо-западном автономном регионе Китая Синьцзян.

Если проект будет завершен, они станут двумя самыми глубокими скважинами, созданных человеком в мире. Глубокое бурение позволяет ученым узнать больше о том, как формировалась Земля, а земная кора выступает геологической хронологией формирования мира. Но существуют также сильные коммерческие стимулы - доступ к потенциально прибыльным запасам энергии, похороненным глубоко внизу.

Обе компании, участвующие в бурении китайских скважин, являются крупными государственными нефтяными конгломератами.

Презентуя ранее проект "Синьцзян", агентство "Синьхуа" назвало его "телескопом" в самые глубокие недра земли, поскольку его 2000-тонная конструкция должна проникнуть в более чем 10 континентальных пластов. В сообщении говорится, что буровая установка может выдерживать температуру 200 градусов по Цельсию и давление, в 1700 раз превышающее атмосферное.

Китай, вторая по величине экономика мира и крупнейший в мире эмитент углерода, имеет огромные энергетические потребности. Китайский лидер Си Цзиньпин объявил будущую энергетическую безопасность приоритетом национальной безопасности.

Согласно недавнему отчету, Китай стал мировым лидером в области возобновляемой энергетики - он находится на пути к удвоению мощностей ветровой и солнечной энергетики и достигнет своих целей по чистой энергии к 2030 году на пять лет раньше. Но это также крупнейший в мире производитель загрязняющих веществ, нагревающих планету, и наращивает добычу угля.

Си Цзиньпин заявил на национальной конференции по охране окружающей среды, что приверженность Китая своим двойным целям по выбросам углерода - достижение углеродного пика к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году - является "непоколебимой", сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

"Но путь, метод, темпы и интенсивность достижения этой цели должны и должны определяться нами самими, и никогда не будут зависеть от других", - сказал он.