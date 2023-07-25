Спорт Клуб из Саудовской Аравии предложил ПСЖ рекордные 300 миллионов евро за Килиана Мбаппе

2023-07-25 15:37

Стал известен еще один претендент на нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Неприятной ситуацией в отношениях между футболистом и клубом хочет воспользоваться Аль-Хиляль.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии уже направил в Париж официальное предложение о покупке игрока.

На Ближнем Востоке готовы заплатить рекордные 300 млн евро за переход французского нападающего. При этом с самим футболистом Аль-Хиляль пока не начинал переговоры, но раньше Килиан не говорил о своем желании играть в Саудовской Аравии.

Сам Мбаппе неоднократно намекал, что хотел бы выиграть больше престижных европейских титулов, поэтому вряд ли примет это предложение. Профильные СМИ также сообщали о его переговорах с мадридским Реалом.