Клуб из Саудовской Аравии предложил ПСЖ рекордные 300 миллионов евро за Килиана Мбаппе

Стал известен еще один претендент на нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Неприятной ситуацией в отношениях между футболистом и клубом хочет воспользоваться Аль-Хиляль.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии уже направил в Париж официальное предложение о покупке игрока.
На Ближнем Востоке готовы заплатить рекордные 300 млн евро за переход французского нападающего. При этом с самим футболистом Аль-Хиляль пока не начинал переговоры, но раньше Килиан не говорил о своем желании играть в Саудовской Аравии.
Сам Мбаппе неоднократно намекал, что хотел бы выиграть больше престижных европейских титулов, поэтому вряд ли примет это предложение. Профильные СМИ также сообщали о его переговорах с мадридским Реалом.