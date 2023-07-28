Мир В Иране начались жесткие гонения женщин, которые отказываются носить хиджаб

2023-07-28 18:28

В Иране женщин, которые отказываются носить хиджаб, увольняют с работы, у них также конфискуют автомобили. Об этом сообщает The Independent.

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает, что иранская полиция разослала более 133 100 сообщений с требованием не использовать автомобили в течение установленного периода времени, а также конфисковала 2000 автомобилей.

Кроме того, что женщин, которые не носят хиджаб, увольняют с работы, им назначают наказание. К примеру, в начале этого месяца женщину заставили мыть тела мертвых в морге как часть наказания.

Ранее полиция сообщила, что будут восстановлены патрули, которые будут проверять ношение хиджаба, а также предупредила, что женщины и девушки, которые будут без хиджабов в общественных местах, могут быть привлечены к суду.

Сообщается также, что некоторые женщины по той же причине временно или навсегда отчислены из университетов, им не разрешают сдавать экзамены, запретили пользоваться общественным транспортом и банковскими услугами.

Тем временем были закрыты сотни предприятий, которые не ввели обязательное ношение хиджаба.

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