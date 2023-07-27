Экономика В украинских обменниках сегодня резво подорожали доллар и евро - курс валют

2023-07-27 15:37

Курс гривны существенно снизился в обменных пунктах Украины в четверг, 27 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Указано, что средний курс доллара вырос сразу на 15 копеек - до 37,65 грн, курс евро поднялся на 20 копеек - до 41,90 грн.

Сейчас в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривны, евро - по 41,20 гривны.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ от 21 июля прошлого года составил 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 июля немного вырос и составил 40,4558 грн за евро (+0,0512 грн).

 

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В Кабмине назвали реальную причину повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн 2023-07-24 14:31
Тариф на газ для українців залишиться фіксованим щонайменше до травня 2024 року — Нафтогаз 2023-07-21 22:12
В Украине зафиксирован самый низкий уровень роста цен на основные продукты с начала года 2023-07-21 15:37