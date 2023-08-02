Спорт Гвардиола прокомментировал создание звездного чемпионата в Саудовской Аравии

2023-08-02 15:38

Не угроза, а реальность. Так прокомментировал создание в Саудовской Аравии чемпионата, полного мировых звезд, Хосеп Гвардиола.

Главный тренер Манчестер Сити, в частности, рассказал ситуацию из состояния своей команды. Чемпионам Англии пришлось отпустить на Ближний Восток Рияда Мареза, потому что тот получил невероятное предложение.

По мнению специалиста, Саудовская Аравия уже изменила трансферный рынок и создала сильный местный чемпионат.

"Саудовская Аравия сменила рынок. Еще несколько месяцев назад, когда Роналду был единственным из больших звезд, кто туда уехал, никто не думал, что столько топ-футболистов тоже будут там играть. В будущем их будет больше, и поэтому клубы должны понимать, что происходит.

Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли ему сказать "не делай этого". Это уже не опасность, а действительность. Они хотят создать сильную лигу и пока им это удается.

Не знаю, сколько времени продержится саудовская лига, но чувствую, что это надолго. Многие игроки хотят получить опыт игры в этой лиге, поэтому план вполне может сработать», - цитирует Гвардиолу BBC.