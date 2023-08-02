Экономика Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и евро

2023-08-02 08:24

Курс гривны увеличил темпы роста в обменных пунктах Украины и к доллару, и к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Вчера средний курс доллара снизился сразу на 20 копеек - до 37,55 гривен, курс евро также упал на 20 копеек - до 41,70 гривен.

Сейчас в обменниках покупают доллар в среднем по 36,95 грн, а евро - по 41,00 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составил 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро немного вырос и сегодня составляет 40,3242 грн за евро (+0,0658 грн).

Напомним, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 65 копеек. Вместе с тем в Нацбанке не увидели оснований для беспокойства из-за колебаний курса гривны.