Экономика Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и евро

2023-08-02 08:24

Курс гривны увеличил темпы роста в обменных пунктах Украины и к доллару, и к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Вчера средний курс доллара снизился сразу на 20 копеек - до 37,55 гривен, курс евро также упал на 20 копеек - до 41,70 гривен.

Сейчас в обменниках покупают доллар в среднем по 36,95 грн, а евро - по 41,00 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составил 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро немного вырос и сегодня составляет 40,3242 грн за евро (+0,0658 грн).

Напомним, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 65 копеек. Вместе с тем в Нацбанке не увидели оснований для беспокойства из-за колебаний курса гривны.

subscriber subscriber

Еще по теме

В украинских обменниках сегодня резво подорожали доллар и евро - курс валют

2023-07-27 15:37

Гривна заметно дешевеет второй день подряд - официальный и реальный курс валют на сегодня

2023-07-13 14:29

Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает

2023-07-12 18:26

Впервые с лета 2022 года украинцы продали валюты заметно больше, чем купили

2023-07-07 18:28

Еще новости в разделе "Экономика"

Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и евро

2023-08-02 08:24

С 1 августа в Украине отменяется единый налог для бизнеса в размере 2%

2023-08-01 11:33

З 1 серпня для попповнення через термінали доведеться авторизуватись за допомогою мобільного

2023-07-31 13:32

В Украине намерены вернуть декларации о доходах для чиновников - законопроект уже в Раде

2023-07-28 10:27
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и евро 2023-08-02 08:24
С 1 августа в Украине отменяется единый налог для бизнеса в размере 2% 2023-08-01 11:33
З 1 серпня для попповнення через термінали доведеться авторизуватись за допомогою мобільного 2023-07-31 13:32
В Украине намерены вернуть декларации о доходах для чиновников - законопроект уже в Раде 2023-07-28 10:27