Мир Китай помогает рф обходить западные санкции и поставляет оружие – СМИ

2023-08-02 16:05

Похоже, что Китай не просто помогает российским террористам обходить западные санкции, но и предоставляет военные технологии и продукцию двойного назначения для нужд армии.

Об этом говорится в рассекреченном отчете американской разведки, сообщает The Guardian.

Такой вывод делается в анализе Управления директора национальной разведки США, который 27 июля был озвучен постоянным специальным комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса.

Отчет называется «Поддержка, оказанная Китайской Народной Республикой россии» и датирован 2023 годом. Он почти полностью основан на данных из открытых источников и западной прессы – а также на мнении разведсообщества.

Например, согласно анализу данных российской таможни, Китай уже поставил в россию БПЛА и запчастей для них на сумму более, чем 12 млн долларов. Кроме этого, китайские государственные оборонные компании поставляли государственным оборонным компаниям РФ, находящимся под санкциями, технику двойного назначения – эта техника затем используется в войне против Украины.