Спорт Мирча Луческу пояснил, почему Динамо проведет матчи еврокубков в Бухаресте

2023-08-04 09:35

Сменить для Динамо домашний стадион на еврокубковые матчи было инициативой Мирчи Луческу. Об этом сообщил главный тренер киевского клуба.

По словам опытного наставника, существует несколько причин, почему столичный клуб будет играть матчи еврокубков в Бухаресте. Среди них лучшая логистика и поддержка фанатов.

"Сыграть на Джулеште было моей инициативой, потому что в прошлом было тяжело играть в Польше из-за очень больших расстояний. Во-вторых, я сделал ставку на болельщиков Рапида, которые являются поклонниками футбола и не упустят возможность посетить наш матч. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Мы уже очень долго играем без болельщиков... совсем без них. Мы должны попытаться играть с поддержкой трибун. В Бухаресте очень много украинцев. Стадион создает очень приятную и благоприятную для футбола атмосферу. Кроме того, я возвращаюсь домой.

Если выйдем в группу, будем играть в Бухаресте. И расстояния меньше: из Бухареста мы едем в Кишинев, а оттуда - 4 часа в Одессу или 9 часов в Киев", - цитирует Луческу As.ro.