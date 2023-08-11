Спорт Тайсон Фьюри впервые открыто заговорил о завершении своей карьеры

2023-08-11 16:31

Тайсон Фьюри уже задумался над завершением карьеры. Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе хочет еще некоторое время провести в профессиональном боксе, однако понимает, что это будет не долго.

По словам британца, он не хочет затягивать и идти слишком поздно, чтобы не получить тяжелую травму.

"Кто знает, сколько мне осталось. Может, еще чуть-чуть, может, год, может, два года, может, один бой, кто знает.

Одно знаю точно - буду наслаждаться каждой оставшейся у меня минутой, каждым оставшимся у меня боем. Я принимаю все это и наслаждаюсь этим. Хочу, чтобы мои дети были там, мои маленькие мальчики выводили меня в ринг. Очень доволен тем, где я нахожусь в своей жизни, что я в таком положении, где могу подарить им эти волнения.

Думаю, каждый боец знает, когда придет время уйти. Все остаются в спорте слишком долго, но я уверен, что приму правильное решение. У меня много дел в жизни. У меня много детей, поэтому должен оставаться в здравом уме. Мне не нужны травмы или что-нибудь такое", - приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, что в своем ближайшем бою Тайсон Фьюри встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.