Экономика Мировые цены на нефть резко возросли - что происходит на топливном рынке

2023-08-10 15:37

Мировые цены на нефть поднялись до годовых максимумов. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 августа.



Так, сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в октябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 27 января.



По данным биржи, к 10:30 по киевскому времени, цена Brent росла на 0,63% - до $88,06 за баррель.



В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставками в сентябре рос на 0,52% - до $84,72 за баррель.



"Цены на нефть поддерживаются беспокойством по поводу ограниченности поставок, поскольку война между россией и Украиной в Черноморском регионе может угрожать поставкам российской нефти, в дополнение к длительному сокращению добычи Саудовской Аравией", - пишет агентство Reuters.



Известно, что крупнейший экспортер Саудовская Аравия планирует продолжить свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки еще в месяц, включая сентябрь.



Также рынок ожидает июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) из США, который будет опубликован позднее и который должен стать ориентиром для будущей монетарной политики Федеральной резервной системы.



Наблюдатели за рынком ожидают, что ИПЦ США продемонстрирует незначительное ускорение в годовом исчислении, в то время как в месячном измерении потребительские цены вырастут на 0,2%, что соответствует темпам роста в июне.



"Сегодня инвесторы в нефть будут внимательно следить за индексом инфляции в США, который, как ожидается, отразит небольшое восстановление, что, вероятно, вызовет опасения по поводу дальнейшего повышения ставок", - отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.