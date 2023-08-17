Экономика Доллар в Украине продолжает дорожать - официальный и ральный курс валют на сегодня

2023-08-17 09:31

Курс гривны продолжает понижение в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара вчера снова поднялся на 10 копеек – до 37,80 гривны, курс евро вырос на 5 копеек – до 41,66 гривны.

Сейчас в обменных пунктах покупают доллар, в среднем, по 37,30 грн, евро – по 40,95 грн.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года – 36,5686 гривны за доллар. Официальный курс евро на 16 августа немного снизился и теперь составляет 39,9658 грн за евро (-0,0402 грн).

Напомним, ранее стало известно, что Украина может отказаться от фиксированного курса гривны по отношению к доллару еще до окончания войны.

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