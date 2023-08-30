Спорт После победы Александра Усика возобновились переговоры о поединке с Фьюри

2023-08-30 14:31

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри еще может состояться. Более того, команды обоих чемпионов мира уже начали переговоры о его проведении. Об этом сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Известный инсайдер узнал информацию от промоутера британского чемпиона WBC Фрэнка Уоррена. Функционер считает, что объединительный поединок можно организовать в начале следующего года.

В то же время Уоррен не отказывается от намерения подать апелляцию на результат боя Усика с еще одним его подопечным Даниэлем Дюбуа и хочет устроить реванш.