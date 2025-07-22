Спорт Після перемоги Усика Тайсон Ф’юрі знов почав скаржитись на несправедливість та його вкрадені титули

2025-07-22 08:24

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі теж не оминув увагою перемогу Олександра Усика над Денієлом Дюбуа.

Незважаючи на перемогу Усика, Ф’юрі похвалив обох боксерів.

А потім почав згадувати, як його перемогу в попередніх двох поєдинках з Усиком було вкрадено. Він досі вважає себе переможцем тих поєдинків. І скаржиться на несправедливість, що він її побачив у тих боях.

"Моя величезна повага Олександру Усику. Це був неймовірний виступ проти Денієла Дюбуа, хорошого молодого боксера, який вийшов битися. Вітаю обох.

Олександр добре знає, що є лише одна людина, здатна його перемогти. І це, причому двічі, зробив раніше я, увесь світ про це знає. Мене там мали по зав'язку, але я сприйняв це як істинний чоловік. Я не блазнюю на якомусь боксерському поєдинку, я тут. Я зараз на пробіжці. У мене сьогодні вечірня пробіжка. Ось я вже вдома. Я зробив те, що планував, і повернувся.
Я чоловік. Я, чорт забирай, спартанець. І хай би що казали, ті бої виграв я. Заприсягаюся. Чоловік тут може бути лише один, і це "Циганський король" - завжди, кожен Божий день", - показав Ф’юрі себе в Instagram під час пробіжки.

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