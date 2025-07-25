Спорт Екс-абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс оцінив бій-реванш Дюбуа та Усика

2025-07-25 14:39

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс висловив свою думку про реванш Даніеля Дюбуа та Олександра Усика.

Льюїс вважає, що не варто засуджувати британця за те, що він не продовжив бій після другого падіння.

"Легко говорити або думати про те, що Дюбуа міг зробити в той момент, але ви не були в його голові, ви не знаєте, що він відчував. Мене відправляли в нокдаун двічі в кар'єрі. У другому випадку я навіть, мабуть, пропустив не найсильніший удар, яким по мені влучали, але через певні причини це тебе потрясає.

У цей момент у тебе є десять секунд, щоб прийти до тями і відновитися. Іноді ти можеш це зробити, а іноді - ні. Це просто частина боксу, але вона також робить його таким захоплюючим", - наводить слова Льюїса Seconds Out.

Усик здобув перемогу над Дюбуа у п’ятому раунді в рамках головного бою вечора в Лондоні.