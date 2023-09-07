Мир Китай изменил позицию по отношению к Украине перед саммитом G20: в Bloomberg раскрыли подробности

2023-09-07 18:26


Перед саммитом G20 в Индии руководство Китая изменило позицию по отношению к войне в Украине. Пекин занял более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

В то же время в итоговом коммюнике саммита G20 страны призвали найти компромисс со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Французский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Китай смягчил свою позицию по войне в Украине в преддверии саммита "Большой двадцатки". В прошлом году Пекин сохранял нейтральную позицию, воздерживаясь от открытой поддержки России. При этом такая позиция фактически приносила пользу Москве.

Теперь китайские чиновники, участвовавшие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом. Все страны "Большой двадцатки" договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но призвали все же найти компромисс с Россией.

По словам французского чиновника, в прошлом году большинство лидеров "Большой двадцатки" осудили войну в Украине в совместном коммюнике. Но отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина на саммите в Индии бросило тень на перспективу достижения мира в Украине.

Напомним, Индия решила не приглашать Украину принять участие в саммите G20, запланированном на 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В то же время в списке участников фигурирует российский диктатор Владимир Путин, что вызвало негодование в сети.

Ранее сообщалось, что неоднозначная позиция Китая касательно вторжения России в Украину оттолкнуло большинство европейских стран от идеи сотрудничества с Пекином. В частности, лидеры стран Европы отказались посещать китайский саммит по инфраструктурной инициативе "Один пояс – один путь".

 

subscriber subscriber

Еще по теме

ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал содержание пакета помощи для Украины

2023-09-07 19:15

Инженерная техника и миллионы патронов: Германия передаст Украине новый пакет оружия

2023-09-06 16:05

В Раде спрогнозировали, как изменится курс гривны к доллару до конца года

2023-09-05 18:26

О чем свидетельствует назначение Умерова новым министром обороны Украины

2023-09-05 17:37

Еще новости в разделе "Мир"

Китай изменил позицию по отношению к Украине перед саммитом G20: в Bloomberg раскрыли подробности

2023-09-07 18:26

Отсутствие Си Цзиньпина на форуме G20 в Индии говорит о тревожной тенденции, - Reuters

2023-09-06 20:04

Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

2023-09-06 19:15

Совместные военные учения Армении и США: в кремле насторожились

2023-09-06 17:37
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Китай изменил позицию по отношению к Украине перед саммитом G20: в Bloomberg раскрыли подробности 2023-09-07 18:26
Отсутствие Си Цзиньпина на форуме G20 в Индии говорит о тревожной тенденции, - Reuters 2023-09-06 20:04
Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов 2023-09-06 19:15
Совместные военные учения Армении и США: в кремле насторожились 2023-09-06 17:37