Экономика Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня

2023-09-14 14:29

Курс гривны продолжает снижаться на наличном рынке. Причем евро подорожал более существенно, чем доллар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Сегодня средний курс доллара в Украине поднялся на 10 копеек - до 38,25 гривны, курс евро вырос на 15 копеек - до 41,20 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривны, евро - по 40,50 гривны.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составляет 36,5686 гривны за доллар. Официальный курс евро на 14 сентября составляет 39,2674 гривны за евро (+0,0768 гривны).