Экономика Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня

2023-09-14 14:29

Курс гривны продолжает снижаться на наличном рынке. Причем евро подорожал более существенно, чем доллар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Сегодня средний курс доллара в Украине поднялся на 10 копеек - до 38,25 гривны, курс евро вырос на 15 копеек - до 41,20 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривны, евро - по 40,50 гривны.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ с 21 июля прошлого года составляет 36,5686 гривны за доллар. Официальный курс евро на 14 сентября составляет 39,2674 гривны за евро (+0,0768 гривны).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина приостановила импорт электроэнергии из Европы и существенно увеличила экспорт

2023-09-08 13:30

В Нацбанке назвали реальные причины снижения курса гривны на наличном рынке

2023-09-08 12:29

В Украине начали обучать изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА

2023-09-08 09:35

В Раде спрогнозировали, как изменится курс гривны к доллару до конца года

2023-09-05 18:26

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня

2023-09-14 14:29

Южная Корея выделит Украине $2 миллиарда помощи

2023-09-12 21:37

Германия готова помочь построить в Украине новейшую ветровую электростанцию

2023-09-12 12:27

Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы

2023-09-12 09:24
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Доллар и евро в украинских обменниках снова подорожали - курс валют на сегодня 2023-09-14 14:29
Южная Корея выделит Украине $2 миллиарда помощи 2023-09-12 21:37
Германия готова помочь построить в Украине новейшую ветровую электростанцию 2023-09-12 12:27
Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы 2023-09-12 09:24