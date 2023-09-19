Мир Из Турции в роССию едет оборудование для производства боеприпасов, - Bloomberg

2023-09-19 16:48

Украина призывает Германию и компанию Spinner остановить отправку в Россию дорогостоящего оборудования, используемого для производства боеприпасов.

Bloomberg пишет, что имеет доступ к письму от украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором говорится, что в конце сентября на российский завод должны доставить станок с ЧПУ производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH из Турции.

Станок, использующий компьютерные инструменты для изготовления точных приборов, необходим для производства осколочно-фугасных снарядов, которые российские захватчики используют в Украине. "Как только станок попадет в Россию, мы мало что сможем сделать, чтобы предотвратить его использование в военных целях Россией: время не терпит", - говорится в письме.

Отмечается, что станок погрузили на грузовик в Турции еще 30 августа, затем его перевезли на пароме в порт на северо-восточном побережье Черного моря. Оттуда он отправится на ОАО "Серовский механический завод".

Отмечается, что производитель боеприпасов связан с подсанкционным "Ростехом", а в качестве импортера указана компания "Юмак" - поставщик ряда предприятий, попавших под санкции, занимающийся производством боеприпасов, снарядов и других компонентов, используемых в танках и истребителях Су и МиГ.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с поставками, в прошлом в Россию из других стран попало и другое оборудование, произведенное этой компанией.

Как Россия обходит санкции

Ранее российское издание "Верстка" выяснило, что Москва может импортировать практически любые санкционные товары, в том числе и чипы западных компаний.

Также сообщалось, что российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайных поставок товаров в обход санкций.