Мир Карабах стал частью Азербайджана - армия обороны сложила оружие, Армения выводит войска

2023-09-20 13:34

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекращены. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Отмечено, что "достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их быстрой утилизации".

"Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных органов состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 и в ходе следующих встреч", - говорится в сообщении.

В свою очередь, администрация президента Азербайджана подтвердила проведение 21 сентября в Евласе встречи с армянами Карабахского региона страны для обсуждения вопросов реинтеграции, сообщило государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

"По предложению администрации президента Азербайджана, 21 сентября 2023 г. в Евласе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении администрации.

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