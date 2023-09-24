Экономика Экономика Украины выросла впервые с начала полномасштабной войны

2023-09-24 12:30

Экономика Украины показала рост в годовом исчислении, и это впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Материал подготовлен, основываясь на данных Государственной службы статистики.

Отмечается, что в течении нескольких месяцев после полномасштабного вторжения рашистов, 22 февраля 2022 года, график показывал резкое падение. Последующее падение наблюдалось и в 2023 году. Однако во втором квартале ВВП вырос на 19,5% в годовом исчислении.

Как отмечают журналисты, в Украине зафиксировали рост доходов граждан.

Госстат был вынужден отложить публикацию отчета о ВВП за второй квартал после того, как в июле ведомство потерпело кибератаки.

НБУ прогнозирует рост экономики Украины на 2,9% в этом году. Соответствующий прогноз считается решающим показателем для выплат по национальным ВВП-варантам, погасить которые необходимо в 2041 году.

Напоминаем, что украинцев ответили, когда средняя зарплата в стране составит 30 тысяч гривен.